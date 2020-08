J.R. Dunn Jewelers, uma joalharia de luxo com sede na Flórida (EUA), criou um passatempo para celebrar o Dia dos Namorados este ano, pouco antes da pandemia ter começado e praticamente ter encerrado o sul da Flórida (assim como o resto do mundo).

A joalharia queria fazer algo especial e dar a oportunidade a um sortudo de fazer a proposta de uma vida à sua namorada. Neste caso, em frente a milhões de pessoas na estrada mais movimentada do sul da Flórida, a I-95.

Patrick Callahan de Delray Beach, Flórida, foi o vencedor. Anunciado em março, mas infelizmente a COVID-19 forçou-o a reprogramar a sua elaborada proposta várias vezes. Patrick estava pronto para pedir a sua namorada, Taylor, em casamento após seis anos juntos.

Num fim de semana em agosto deste ano, Taylor pensou que estava a ir para uma viagem de fim de semana para comemorar o aniversário, em Florida Keys, mas o casal fez uma paragem em Deering Estate, em Miami - uma bela propriedade histórica à beira-mar dos anos 1920, com um jardim.

Veja as fotos do pedido:

No centro do exterior de Deering Estate, ao longo do oceano, há duas fileiras de palmeiras que se estendem até ao oceano. Patrick conduziu Taylor até ao centro deste belo cenário e pediu-a em casamento com um anel de noivado de diamante. Ela disse sim!

Depois de uma breve celebração no local e a caminho de um jantar surpresa com todos os seus familiares e amigos mais próximos, o casal passa pelo outdoor da J.R. Dunn onde se lê: "Taylor, queres casar comigo? - Patrick" com uma das suas fotos mais icónicas.

Taylor estava absolutamente surpreendida com as infinitas surpresas que Patrick havia planeado para aquele dia.

Assista ao vídeo da proposta de casamento: