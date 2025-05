Há que preparar os ouvidos, o coração e a empatia porque a série Não Disfarces está de volta para uma segunda temporada cheia de humor, profundidade e autoconhecimento. A partir de quinta-feira, 15 de maio, a proposta é a de um ‘mergulho’ no fascinante mundo do Eneagrama da Personalidade (já lá iremos) — e em cada uma das gloriosas personagens, correspondentes nove tipos de personalidade, que prometem revelar-se.

Com nove episódios (um por cada perfil do Eneagrama), esta nova temporada tem apresentação no Spotify, com o apoio à produção do SAPO. A dar vida às diferentes personalidades em desfile nesta série está a host Maria Clementina de Oliveira e Silva. Sempre numa conversa repleta de humor com o especialista em Eneagrama Vítor Costa.

A abrir a temporada, vamos encontrar a personagem de Felismina Perfeito. No primeiro episódio, a adorável velhota, perfecionista ao extremo, regressa em modo reformadora compulsiva. Mas por trás da sua exigência, disciplina e mania de corrigir o mundo inteiro, esconde-se uma alma que só quer dançar descalça no jardim da vida. Será desta que se rende à leveza?

Ao longo dos episódios regressam figuras como Paula Carinho, Joana Máximo, Clementina, Sofia Mestre, Bebita, Mel Morango, Leonilde Fortes e Aura Sereno. Todas elas prontas para nos mostrar as suas feridas, motivações secretas e, claro, aqueles traços que nos fazem rir… porque nos reconhecemos neles.

O que é o Eneagrama?

O Enegrama da Personalidade é uma ferramenta de autoconhecimento que divide os comportamentos humanos em nove perfis distintos (Perfeccionista, Prestativo, Realizador, Romântico, Observador, Cético, Entusiasta, Desafiador, Pacificador), cada um com os seus medos, desejos e maneira particular de olhar para a vida. Soa profundo? É. Mas nesta série, é também acessível, divertido e muito, muito próximo de casa.

A série explora o avesso de cada tipo, o lado mais sombrio e também o seu potencial de crescimento. Ou seja: como nos desintegramos quando estamos no limite — e como podemos florescer quando estamos alinhados com o nosso propósito mais profundo.

O conteúdo da série também está disponível no Instagram do “Não Disfarces”, com partilhas, vídeos e interações que ajudam a manter a conversa viva.