Destralhar a casa

Tralha a mais nas nossas casas só nos rouba tempo e energia. No fim de contas, tudo o que está a mais também precisa de ser limpo e arrumado. Por isso, é importante reservar algum tempo para destralhar as várias zonas da casa e livrar-nos de objetos desnecessários que estamos a acumular por nenhuma razão. Este gesto não só vai facilitar a rotina de limpeza como também ajuda a proporcionar uma sensação de leveza, a criar espaço e a facilitar as rotinas do dia a dia.

E para tornar a tarefa de destralhar num processo mais leve e exequível, nada como nos focarmos numa zona da casa de cada vez. Com esta checklist gratuita, é possível destralhar as principais zonas da casa em 20 dias, apenas com alguns minutos por dia.

Simplificar produtos de limpeza

Simplificar e destralhar aplica-se também aos produtos de limpeza. E a verdade é que não precisamos necessariamente de um produto diferente para cada pequena tarefa de limpeza. Em alternativa, podemos optar por soluções multiusos e produtos versáteis que possam ser aplicados em diversas superfícies. Assim, não só conseguimos poupar espaço, mas também reduzimos a necessidade de estar sempre a alternar entre diferentes produtos, tornando a limpeza mais rápida e eficiente.

Neste artigo partilhei oito ingredientes simples com os quais é possível preparar vários produtos de limpeza versáteis, que podemos utilizar em diferentes superfícies da casa.

Manter os produtos de limpeza perto da zona onde são utilizados

É possível agilizar o processo de limpeza com um gesto tão simples quanto manter os produtos de limpeza próximos das áreas onde são mais utilizados. Por exemplo, um kit básico de produtos na casa de banho e outro na cozinha. Certamente que isto é algo que depende muito do espaço de arrumação disponível, mas a verdade é que esta é uma estratégia que evita deslocamentos desnecessários e incentiva a realização das tarefas de limpeza.

Joana Tavares é fundadora do Joana At Home, um projeto dedicado à limpeza e organização da casa. Nas redes sociais, partilha diariamente as suas rotinas de organização e limpeza e a sua visão descomplicada da vida doméstica. O compromisso com a sustentabilidade também transparece no seu trabalho, inspirando quem a acompanha a adotar práticas mais amigas do ambiente.

Em alternativa, para quem prefere manter todos os produtos guardados no mesmo local, o ideal é ter um balde com pega para ser mais fácil transportar os produtos pelas várias divisões da casa.

Definir uma rotina

Estabelecer uma rotina de limpeza é fundamental para conseguir manter a casa em ordem e reduzir o stress associado às tarefas domésticas. Ao definir tarefas diárias, semanais e mensais, distribuímos as responsabilidades ao longo do tempo e evitamos a acumulação de tarefas.

A rotina de limpeza ideal para cada pessoa pode variar, mas o que mais importa é que seja realista e adaptada às nossas necessidades e estilo de vida.

Além disso, estabelecer uma "rota de limpeza" pode ser bastante útil. Na prática, isto significa limpar as coisas sempre na mesma ordem. Este gesto pode ajudar a manter o foco e evitar deslocações desnecessárias pela casa, reduzindo o tempo de limpeza.

Manter a limpeza diariamente

A manutenção é a chave para uma casa limpa e em ordem. Isto significa reservarmos alguns minutos diariamente para realizar tarefas simples, como arrumar alguns objetos, aspirar o chão nas zonas de maior passagem ou limpar as superfícies mais usadas. Assim evitamos que a sujidade se acumule e conseguimos manter a casa limpa por mais tempo, com menos esforço. Naturalmente que existem dias mais corridos em que não conseguimos dedicar tanto tempo quanto gostaríamos às tarefas domésticas. No entanto, só o facto de termos perceção da importância disto já nos ajuda a aplicar estes pequenos gestos mais intuitivamente.