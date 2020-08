Nas últimas décadas, até mesmo hoje, os gatos pretos são, muitas vezes, apresentados como bruxos ou surgem, em muitas ocasiões, ao lado de bruxas. Mas, sejamos francos, já passou, com certeza pela experiência de ter um gato preto a ronronar-lhe enquanto lhe pede festas? Acha mesmo que aquele ser meigo e afável alguma vez poderia esconder uma feiticeira? Na realidade, o pior que lhe poderá ter feito terá sido arranhar-lhe o sofá ou o tapete, pendurar-se nos cortinados ou destruir-lhe a árvore de Natal.

3. Nunca se deve adotar um gato preto

Esta é outra das crenças dos dias que correm, apesar de não ser propriamente nova. Nos Estados Unidos da América, tal como sucede noutros países, os gatos pretos têm das taxas mais baixas de adoção e das mais elevadas de eutanásia e, curiosamente, alguns abrigos param mesmo os processos de adoção de gatos pretos no mês de outubro, com receio de que sejam usados como adereços ou elementos decorativos das festas de Halloween. Os números mostram a urgência de reverter as estatísticas.

Até porque, de acordo com um estudo internacional publicado na revista científica PLOS Genetics, a pelagem preta é sinal de longevidade nos animais. Não se deve, todavia, escolher um animal de estimação com base na cor da sua pelagem, alertam os funcionários dos canis e dos gatis de todo o mundo. Conhecer o animal pessoalmente e conviver com ele antes de terminar o processo de adoção é a melhor maneira de avaliar se ele é ou não adequado para si, independentemente da cor e dos mitos.