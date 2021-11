Lançado pelo Príncipe William e pela The Royal Foundation em outubro de 2020, o “Prémio Earthshot” tem como objetivo descobrir, celebrar e encontrar soluções inovadoras para os maiores desafios ambientais que o nosso planeta enfrenta.

Com o Príncipe William, Sir David Attenborough, bem como membros adicionais do The Earthshot Prize Council, a série em cinco episódios “Prémios Earthshot: Reparar o nosso Planeta” revela os cinco desafios que a Terra enfrenta até 2030: “Proteger e restaurar a natureza”; “Limpar o nosso ar”; “Reavivar os nossos oceanos”; “Construir um mundo sem resíduos”; e “Reparar o nosso Clima”.

O programa, transmitido no canal temático “Discovery”, a partir de segunda-feira, 22 de novembro (19h10), dá também destaque ao trabalho de 15 notáveis finalistas do prémio e às suas soluções inovadoras para os maiores desafios ambientais. Olhando para além dos problemas que enfrentamos e para as soluções, destaca-se o que temos de fazer para salvar o nosso planeta.

“Há mais de meio século, o programa 'Moonshot' do Presidente Kennedy uniu milhões de pessoas em torno do objetivo de alcançar a Lua. Inspirado nisto, os ‘Prémios Earthshot’ visam mobilizar a ação coletiva em torno da nossa capacidade única de inovar, resolver problemas e reparar o nosso planeta”, afirma o Príncipe William.