A primeira Hora do Planeta foi realizada em Sydney no dia 31 de março de 2007, tendo sido um sucesso tão grande que se tornou, que se expandiu para mais de 187 países, sendo atualmente o maior movimento global pelo ambiente.

Em Portugal, como vem já sendo habitual, a data não passou em branco e à hora prevista, 20h30, milhares de cidadãos, empresas, organizações e autarquias aderiram ao apagão global de 60 minutos.

Dezenas de edifícios e monumentos desligaram as suas luzes durante uma hora num ato simbólico em prol da natureza, como foi o caso do Castelo de São Jorge, Ponte 25 de Abril, Cristo Rei e MAAT (Lisboa), Convento de São Francisco nos Açores, Mosteiro da Serra do Pilar em Vila Nova de Gaia, Estação de S. Bento, Ponte da Arrábida e Ponte do Freixo (Porto), Castelo de Beja, Castelo de Sesimbra e Farol da Nazaré, entre outros.

Internacionalmente, monumentos e edifícios tão icónicos como a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Ópera de Sydney e a sede das Nações Unidas em Nova Iorque, também ficaram às escuras, sendo António Guterres, o Secretário-Geral das Nações Unidas, um dos maiores apoiantes da iniciativa.

A par do apagão geral, a ANPlWWF organizou outras iniciativas como por exemplo um Peddy Paper em Monsanto, com a participação de quase duzentas pessoas numa tarde dedicada à reflexão, imersão na natureza e às diferentes áreas de trabalho da organização.

Para Ângela Morgado, diretora-executiva da ANP|WWF, “Esta iniciativa enche-nos sempre de orgulho quando vemos que as pessoas estão realmente envolvidas na proteção da natureza e estão cada vez mais empenhadas em alterar hábitos de consumo. Este ano, o tema da Hora do Planeta recaiu sobre a problemática da Alimentação. É cada vez mais visível a importância e urgência de melhorarmos não só a forma como nos alimentamos, mas sobretudo como produzimos os nossos alimentos – e os consumidores e produtores sabem disso.”

Neste sentido, a adesão de mais de 60 organizações e o apoio de empresas como El Corte Inglés, Unilever (The Vegetarian Butcher), REN, Vulcano, Procter & Gamble, ADENE e Tranquilidade surgem como cruciais, num sinal de compromisso para a proteção e preservação da natureza.

Acompanhe o trabalho da ANP|WWF e junte-se à Hora do Planeta alertando para a necessidade constante de cuidar e preservar a Natureza.