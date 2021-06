Sydney Piercey, mãe de dois filhos, é o exemplo perfeito de que os pais não precisam de gastar muito dinheiro para ver os filhos felizes a brincarem.

A viver em Londres, Piercey encontrou uma forma de equilibrar sustentabilidade e tempo de qualidade com as crianças, reaproveitando o cartão de itens domésticos para criar brinquedos interativos.

Este 'projeto' caseiro nasceu durante a quarentena, com o propósito de entreter as crianças dos vizinhos, numa altura em que os próprios filhos começavam igualmente a mostrar interesse em brincar com coisas novas.

Sydney Piercey criou réplicas meticulosamente detalhadas de objetos encontrados em casa, tais como uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, uma máquina fotográfica ou um computador portátil. Todas as caixas de cartão, que de outra forma acabariam no lixo, serviram de base para estes novos brinquedos interativos.

Esta foi uma forma inovadora e interativa de ensinar aos filhos a importância - e a criatividade - da reciclagem, sendo habilidades úteis para a vida toda.

Veja na galeria abaixo algumas dessas obras.