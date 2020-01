A Câmara de Chaves vai criar uma minirrede de geotermia através de um projeto-piloto que irá utilizar o calor da água termal para aquecer edifícios e, assim, promover a descarbonização, adiantou hoje à Lusa o presidente.

Nuno Vaz explicou que a rede irá servir 25 edifícios públicos e privados, que serão fornecidos com calor através da geotermia, graças ao aproveitamento da água termal que nasce no concelho entre os 66 e os 77 graus centígrados.

A assinatura do contrato de incentivo financeiro, no âmbito da promoção da utilização de energia geotérmica, decorre na sexta-feira, no auditório do Balneário Termal de Chaves, no distrito de Vila Real, e contará com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba.

O governante visita ainda os locais de captação de água e o sistema de aproveitamento geotérmico do Hotel Íbis, que constitui a mais recente ligação à atual rede geotérmica.

O projeto, que tem um valor de 850 mil euros, comparticipado em cerca de 80% por um fundo de apoio à inovação, tem um prazo de execução de um ano e está previsto arrancar ainda durante 2020, acrescentou Nuno Vaz.