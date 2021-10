Thomas Dambo é um homem de muitas facetas. Já trabalhou como designer gráfico, cantor de rap, artista de grafiti, produtor de conteúdos para Youtube, cenografia para teatro e televisão e teve até um programa de televisão na Dinamarca sobre reciclagem.

Nos últimos dez anos, no entanto, tem-se dedicado à criação de esculturas de grandes dimensões, utilizando lixo como matéria-prima.

O tema da reciclagem foi algo que os pais de Thomas cultivaram nele desde cedo e, por isso, se tornou um dos principais interesses do artista, refletindo-se nas diferentes áreas em que trabalhou, como revelou ao site Bored Panda.

Para este artista, todos os que trabalham na recolha e gestão de resíduos "são uns verdadeiros heróis, trabalhando para que não nos afoguemos no nosso próprio lixo e, por isso, merecem ser celebrados, embora sejam muitas vezes esquecidos".

Como forma de homenagear estes trabalhadores e alertar para as inúmeras 'vidas' que podem ser dadas ao lixo, Thomas Dambo criou a sua mais recente obra.

Intitula-se "Future Florest" (Floresta do Futuro) e tem cerca de 500 metros quadrados, onde 'habitam' 3 toneladas de plástico reciclado transformado em coloridas árvores, flores e animais.

Foram necessárias oito semanas para a concretização desta floresta, que pode agora ser visitada no Jardim Botânico de Chapultepec, na Cidade do México (México), onde irá permanecer durante os próximos meses.

Nesta cidade, as pessoas que fazem reciclagem são chamadas de “Pepenadores” e foi com a ajuda delas, mais de 700 alunos, um orfanato, um lar de idosos e mais de 100 voluntários que Thomas contou para transformar as três toneladas de plástico em algo incrível e de grande valor.

O artista revelou ainda ao site Bored Panda que "no final, o que me deu mais prazer foi poder levar algumas das crianças a visitar a instalação que ajudaram a criar. Elas nunca tinham tido a oportunidade de visitar este lugar e agora fazem parte de uma obra que centenas de pessoas vêm visitar, o que as faz sentir muito orgulhosas e felizes".

Se ficou interessado no trabalho de Thomas Dambo pode visitar o site do artista ou segui-lo através das redes sociais Facebook e Instagram.