A região tornou-se “um ponto quente” para a pandemia da covid-19, com vários países a terem agora uma das mais altas taxas de infeção per capita, indicou Antonio Guterres na quinta-feira, durante um vídeo de apresentação de um relatório em que se aponta uma contração de 9,1% do PIB este ano na região.

“A covid-19 representa um enorme choque sanitário, social e económico, com um imenso impacto humano para os países da América Latina e das Caraíbas”, esperando-se que resulte “na mais profunda recessão da memória viva”, disse.

Segundo o relatório, espera-se que o desemprego na região aumente para 13,5% em 2020, contra 8,1% em 2019, afetando mais de 44 milhões de pessoas.

A taxa de pobreza deverá aumentar de 30,2% para 37,2%, o que significa que 230 milhões de pessoas serão afetadas.

As pessoas mais vulneráveis da região “estão de novo a ser atingidas com mais força” pela covid-19, sublinhou.

“As mulheres, que constituem a maioria da mão-de-obra nos setores económicos mais afetados, devem agora também suportar o peso da prestação de cuidados adicionais”, disse Guterres.