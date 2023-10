Existem várias perguntas comuns em entrevistas e é essencial preparar as suas respostas com antecedência. Ao responder às perguntas, é importante ser objetivo e conciso, por outro lado, ao encontrar uma pergunta difícil, o importante é manter a calma, evitar ficar na defensiva e reservar um momento para pensar antes de responder. As sugestões de respostas são apenas orientações e é fundamental personalizá-las o máximo possível.

1. “Fale-me sobre si”

Esta pergunta é feita geralmente para quebrar o gelo. É uma boa oportunidade para se destacar de outros candidatos, e fazer com que o entrevistador queira saber mais. É uma situação em que se pode partilhar algumas soft skills e, também, se pode explicar de que forma é que foram aplicadas as competências que a empresa procura nas diversas funções que já foram desempenhadas no passado.

2. “Quais foram as suas principais conquistas até hoje?”

É bom ter sempre uma ou duas conquistas recentes relacionadas com trabalho preparadas. Assim, identifica-se as skills que foram utilizadas nessas conquistas e quantifica-se o benefício que trouxe para a empresa.

3. “Está satisfeito/a com a sua carreira até o momento?”

Esta é uma questão muito relacionada com autoestima, confiança e com os objetivos de carreira. A resposta deve ser 'sim', seguida de uma breve explicação sobre o que até agora tem contribuído para a felicidade na vida profissional.

4. “O que sabe sobre a nossa empresa?”

O objetivo é perceber o quanto o candidato pesquisou sobre a empresa. Por isso, é importante ir além da página inicial do site. Procurar mais, para mostrar houve o cuidado de aprofundar o conhecimento sobre a empresa e respetiva área de atuação.

5. “O que gosta no seu trabalho atual?”

Deve garantir-se que as preferências correspondem às skills procuradas para o cargo em questão. Manter a conversa positiva, descrever o trabalho como interessante e diversificado, mas sem exageros.

6. “O que não gosta no seu trabalho atual?”

Não é preciso ser muito específico, para não chamar à atenção para fraquezas que podem trazer problemas futuros. Nunca criticar o empregador. Para responder, a melhor solução é escolher uma característica da empresa atual, por exemplo, processos de tomada de decisão lentos.

7. “Quais são as suas principais qualidades?”

Enumerar três ou quatro competências chave, tais como: a capacidade de aprender rapidamente, skills de resolução de problemas, determinação para ter sucesso, atitude positiva, etc. É, também, crucial estar preparado para dar exemplos.

8. “Qual é a sua maior fraqueza?”

O objetivo do recrutador é avaliar a autoconsciência, por isso dizer que “não existem” não é realista. Pode seguir-se um de dois caminhos: usar uma fraqueza confessada – por exemplo, a falta de experiência numa área que não seja vital para o cargo – ou descrever uma fraqueza pessoal ou profissional que também possa ser considerada uma qualidade. Neste último caso, o ideal é posicioná-la como uma "área de melhoria", para demonstrar vontade de aprender e de melhorar.

9. “Porque quer deixar seu empregador atual?”

A resposta mais simples é explicar que se procura um novo desafio, mais responsabilidade, experiência e uma mudança de ambiente. Refletir sempre de forma positiva sobre o empregador atual é muito importante. A par disto, evitar citar o salário como o seu principal motivador.

10. “Porque se candidatou a este emprego em específico? Ou, por que deveríamos contratá-lo/a?”

O objetivo é encontrar evidências de que o emprego e o candidato combinam. Para isso, é importante haver uma boa compreensão do cargo e da organização, descrevendo os atributos da organização. Trata-se de uma oportunidade para fazer um resumo da experiência, em conjunto com as competências e paixão pelo trabalho e pela empresa.

11. “Conte-nos sobre um projeto em equipa de sucesso em que esteve envolvido. Qual foi o seu papel e o que o tornou um sucesso?”

Aqui, o recrutador está à procura de competências interpessoais. Pode começar-se pelos objetivos do projeto, passando pelas responsabilidades associadas e o que é que foi feito para ajudar a equipa. Por fim, descrever os resultados positivos.

12. “Quais são seus objetivos para o futuro?”

O recrutador está a tentar perceber qual é o sentido de propósito e quais as motivações do candidato. Em vez de dizer "quero trabalhar na sua empresa", uma opção é mencionar que os objetivos são continuar a aprender, a crescer e a agregar valor.

13. “O que gosta de fazer nos tempos livres?”

Quem está a recrutar quer tentar perceber como é que o candidato se encaixaria na equipa. Mencionar hobbies que estejam alinhados com o cargo em causa é , portanto, crucial. Por exemplo, aprender um novo idioma, praticar desporto em equipa, mas evitando hobbies pós-trabalho, como assistir Netflix.

14. “Tem alguma pergunta para mim?”

A entrevista é a oportunidade de entender se o cargo e a empresa são adequados ao que o candidato procura. Uma possibilidade preparar as questões antes da entrevista. Por exemplo, quais são os KPIs, oportunidades de formação, progressão de carreira ou benefícios para os colaboradores.

Este artigo tem a autoria da Kelly Portugal.