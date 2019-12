A pessoa que sofre necessita do que vem do seu coração

Se conhece alguém que está a sofrer com a perda de um ente querido, estará a pensar o que irá oferecer-lhe nesta época natalícia. Apesar da variedade de oferta em loja e compras online, não consegue encontrar nada que lhe pareça adequado. Lembra-se de uma peça de roupa, um perfume, um adorno para a casa, uma caixa de ferramentas, etc. Mas será isso adequado?

Se não consegue encontrar o presente certo, é porque está a procurar nos sítios errados. Saia das lojas e desligue o computador, porque o que a pessoa necessita vem do seu coração.

É importante que perceba em que fase se encontra essa pessoa



O Natal é sem dúvida, de todas as festas do ano, a que cria maiores alterações emocionais em todos nós. Naturalmente, a pessoa que está de luto, já fragilizada pela dor da perda, sofre nesta época ainda mais. O que deveria ser um período de alegria e estar na companhia dos entes queridos, contrasta com o sentimento de tristeza, dor e vazio deixado pela pessoa que partiu.

Deve compreender que viver o luto significa reaprender a viver, apesar da perda sofrida. Para a superar, a pessoa tem que fazer o luto passando por um processo, que pode ser consciente ou não. Este processo é inevitavelmente doloroso, traz dor e tristeza, sentimentos que podem ser muitos intensos, sobretudo quando se perde alguém próximo.

Conforme a faixa etária, o tipo de vínculo estabelecido, a personalidade e a estrutura emocional, cada pessoa reage de forma diferente à perda. No entanto, a vivência do luto geralmente deve seguir um padrão. Segundo a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, no processo de luto existem cinco estágios ou fases que a maior parte das pessoas vivencia:a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Nem todas as pessoas têm de passar por estas fases, sendo que aqueles que o fazem nem sempre as vivenciam nesta ordem. Cada pessoa faz o seu próprio percurso no processo de luto, podendo ou não manifestar as caraterísticas mais frequentes de cada fase apresentada.

Se quer ajudar a pessoa que sofre, é importante que consiga perceber em qual das fases ela se encontra.

Negação. Aparece geralmente logo após a notícia da perda. Caracteriza-se por a pessoa tentar negar a realidade (“Eu não consigo acreditar!”), acompanhada por uma dor muito intensa. Pode ser vivida como uma sensação de aparente calma, como se não tivesse acontecido. Nesta fase é comum a pessoa isolar-se e evitar falar sobre o assunto.

Raiva. Surge devido à impossibilidade de manter a negação. A realidade começa a tornar-se evidente, deixa-se de negar a perda, mas não se aceita e surge a revolta. A raiva pode ser dirigida à pessoa que perdemos (porque nos abandonou), a outras pessoas (aos médicos, aos enfermeiros, etc.), à sociedade, à vida, a Deus, etc. A pessoa pode até sentir raiva de si própria.