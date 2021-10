A SBA pode ser classificada como primária ou idiopática na ausência de achados clínicos ou laboratoriais, e como secundária quando associada a factores locais ou sistémicos.

O tratamento dos doentes diagnosticados com SBA é feito com recurso a terapia medicamentosa, reeducação de hábitos e/ou terapias alternativas. Nos pacientes diagnosticados com SBA secundária, os sintomas melhoram ou desaparecem com a retirada ou controlo do factor desencadeante.

Saiba mais neste vídeo da da médica dentista Filipa Gomes

Um artigo da médica dentista Filipa Gomes, da Clínica Santa Madalena.