Bepanthene Plus Creme. Medicamento com dexpantenol e cloro-hexidina. Para feridas superficiais com risco de infecção. Leia o folheto informativo e se os sintomas persistirem consulte o médico/farmacêutico. Bepanthene Creme. Medicamento com dexpantenol. Para queimaduras, pele irritada ou seca. Leia o folheto informativo e se os sintomas persistirem consulte o médico/farmacêutico. Saiba mais em www.bepanthene.pt/