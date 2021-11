Já pensou em apostar em probióticos para reforçar o seu sistema imunitário?

No outono e inverno, uma alimentação equilibrada e a suplementação com probióticos específicos, como os lactobacillus e as bifidobactérias, podem ter um importante papel na prevenção das infeções respiratórias agudas, muito frequentes na idade pediátrica, sobretudo nos grupos etários mais jovens, imunologicamente imaturos e mais suscetíveis a infeções virais e bacterianas.

As infeções respiratórias agudas, incluindo as rinofaringites, amigdalites e a otite média aguda de etiologia viral, ou bacteriana, são muito frequentes na idade pediátrica, com uma prevalência que aumenta nos meses mais frios, ou seja, a partir do outono e até ao final do inverno, observando-se um aumento substancial do consumo de antibióticos e um elevado absentismo escolar.

A microbiota do corpo humano, presente em diversos aparelhos e sistemas, como o intestino e as vias respiratórias, desempenha uma tarefa importante na modulação do sistema imunitário e pode condicionar o seu normal funcionamento.

Cerca de 70% das células produtoras de anticorpos residem no intestino e uma das formas mais simples de prevenir as frequentes idas ao médico passa por garantir o bom funcionamento da microbiota intestinal. As células imunes do intestino estão em comunicação direta e constante com as dos pulmões. Dessa forma, os probióticos fortalecem as defesas imunitárias do sistema pulmonar que fica melhor preparado para lidar com possíveis infeções.

Vários trabalhos científicos têm demonstrado que a microbiota intestinal tem um papel importante no aumento dos mecanismos de defesa contra doenças infeciosas, em especial as infeções intestinais e respiratórias. Quando existe um desequilíbrio da microbiota intestinal (disbiose) há uma perda da integridade da barreira protetora do intestino, o que pode desencadear várias patologias, incluindo as infeções respiratórias.