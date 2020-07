O coaching de emagrecimento trabalha dois sistemas da neurociência para a formação de novos hábitos que são o SISTEMA BOTTON-UP e o SISTEMA TOP-DOWN.

O SISTEMA BOTTON-UP é um sistema ascendente. É o sistema das emoções, sentimentos ligados aos desejos e prazeres e são eles que “mandam” no comportamento. Este sistema é o mais primitivo que existe, procurando a recompensa imediata e usando o inconsciente.

O SISTEMA TOP-DOWN é um sistema descendente. É o sistema movido pela razão, ou seja, o que nos permite comportar como desejamos. O pensamento manda no comportamento. É um sistema de recompensa tardia, que usa o consciente.

Estes sistemas devem estar em equilíbrio para que a pessoa mantenha o peso, mas para emagrecer, o sistema TOP-DOWN deve estar mais presente e atuante em cerca de pelo menos 70% a 80%, em relação ao sistema BOTTON-UP. Todavia, não quer dizer que nunca se possa comer o chocolate que tanto gostamos, pois o sistema TOP-DOWN não precisa de ser 100% dominante sobre o BOTTON-UP. Quem tem excesso de peso ou obesidade vive grande parte do tempo em BOTTON-UP, o que faz com que coma movido por emoções e sentimentos, por faltas, por perdas, para preencher um sentimento, um vazio, por stress, ansiedade, tristeza, alegria, para comemorar,… mais do que pela fome.

Por essa razão é que o Coaching de emagrecimento consciente trabalha a dieta sem dor, através do uso de ferramentas específicas para o emagrecimento. A dieta sem dor, só consegue ser feita quanto a pessoa tem o sistema TOP-DOWN mais dominante. Em oposição existe a dieta com dor, que na verdade é a que grande parte das pessoas obesas fazem, por isso não conseguem fazê-la por muito tempo.

O sistema TOP-DOWN deve ser acionado antes da pessoa comer o alimento, antes de cair em compulsão. No Coaching de emagrecimento ensina-se a pessoa a adquirir um comportamento alimentar pensando na recompensa tardia, no prazer tardio e não na recompensa imediata (prazer imediato), e esse comportamento sendo repetido algumas vezes já faz com que a pessoa forme um hábito positivo no seu cérebro e após persistir no hábito forma-se uma nova conexão neuronal firme e profunda no cérebro.

Sónia Quintão, psicóloga clínica na Clínica Baptista Fernandes em Lisboa créditos: Direitos Reservados

As ferramentas usadas pelo Coaching de emagrecimento foram criadas para ativar o sistema TOPDOWN, que está descompensado na pessoa com excesso de peso ou obesidade, estando muitas vezes até inativo (o que leva a comer por emoção).