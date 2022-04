As autoridades de Xangai relataram hoje as primeiras mortes, três, por covid-19 do mais recente surto na cidade, que está sob confinamento há várias semanas.

Todos os três infetados que morreram eram idosos e tinham doenças subjacentes, como diabetes e hipertensão, e não estavam vacinados contra o coronavírus, disse Wu Ganiu, da Comissão de Saúde da cidade, em conferência de imprensa. “Após entrarem no hospital, a condição de saúde de cada um agravou-se, e acabaram por morrer, apesar de várias tentativas para os salvar”, disse. A totalidade de mortes na China causadas pelo novo coronavírus aumenta assim para 4.641 A maioria dos 25 milhões de habitantes de Xangai está confinada nas suas casas, pela terceira semana. O Governo chinês continua a implementar uma estratégia de ‘tolerância zero’ à doença, que inclui o isolamento de todos os casos positivos e o bloqueio de cidades inteiras. A China anunciou que 23.362 pessoas testaram positivo para o vírus, nas últimas 24 horas, a maioria assintomáticos, e quase todos em Xangai. A cidade registou mais de 300.000 casos desde o final de março. Xangai, a ‘capital’ financeira da China e sede do porto mais movimentado do mundo, parecia despreparada para um surto tão grande. Os moradores ficaram sem acesso a comida e necessidades diárias, face ao encerramento de supermercados e farmácias, e dezenas de milhares de pessoas foram colocadas em centros de quarentena, onde as luzes estão sempre acesas, o lixo se acumula e não existem chuveiros com água quente. Qualquer pessoa com resultado positivo, mas que não tenha sintomas, deve passar uma semana numa destas instalações. Embora o Partido Comunista Chinês tenha pedido medidas de prevenção mais direcionadas, as autoridades locais continuam a adotar medidas rigorosas. Na cidade de Wenzhou, as autoridades permitiram recompensas de até 50.000 yuans (7.200 euros), por informações sobre pessoas que falsificarem o seu estado de saúde, informou o portal de notícias The Paper. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram