As variantes Ómicron e Gama da doença provocada pelo novo coronavírus estão a circular na Guiné-Bissau, segundo os resultados preliminares de estudos de sequenciação do genoma, disse hoje fonte do Alto-Comissariado para a Covid-19.

“Estes são os resultados preliminares que dão indicações da existência da variante Omicron, mas continuamos a ter a outras variantes identificadas em outros exercícios de sequenciação, nomeadamente a Delta”, disse o secretário do Alto Comissariado para a Covid-19, o médico guineense Plácido Cardoso. Os estudos de sequenciação do genoma estão a ser realizados pelo laboratório da Universidade Jean Piaget e pelo laboratório NoLab em colaboração com o Instituto Pasteur em Dacar. “Mas um elemento novo, para além da Ómicron, é a identificação nestes resultados preliminares da presença da variante Gama, que é a variante brasileira, e é a primeira vez que é identificada”, explicou Plácido Cardoso. Os novos casos de covid-19 na Guiné-Bissau mais do sextuplicaram na última semana, com o país a registar entre 03 e 09 de janeiro 218 casos, para um total acumulado de 6.173, contra os 33 registados na última semana de 2021. A taxa de positividade, segundo os dados, subiu de 3,3% para 5,9%. A covid-19 provocou 5.478.486 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China. Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram