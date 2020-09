O sindicato disse ainda esperar que o CA do CHEDV, que tem sede no Hospital de Santa Maria da Feira, “consiga que as vagas que são abertas em procedimentos concursais regulares sejam suficientes para cobrir as necessidades”.

O SIM refere ainda que a postura do Governo “de não só não dialogar com os médicos, e de com eles negociar melhorias na carreira, mas de os menosprezar”, leva os médicos recém especialistas a hesitarem “em se prenderem, no presente e no futuro, ao Serviço Nacional de Saúde”.