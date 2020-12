Confira algumas a seguir:

- Pedido de casamento "blindado" -

Um oficial russo recorreu ao romantismo no Dia dos Namorados, cercado por 16 blindados T-72B3 para formar um coração e pedir a mão da namorada.

Com um buquê de rosas vermelhas nas mãos, o tenente Denis Kazantsev ajoelhou-se na neve para pedir a namorada em casamento, no campo militar de Alabino, perto de Moscovo.

"Não esperava", disse Alexandra Kopytova, antes de responder "Sim".

- Roubo de papel higiénico -

Armados com facas, três homens assaltaram o motorista de um camião no fim de fevereiro num bairro de Hong Kong para roubar uma carga de papel higiénico estimada em pouco mais de 1.000 dólares de Hong Kong (144 dólares americanos).

Após o aparecimento do novo coronavírus na China, uma histeria coletiva parece ter tomado conta de consumidores em todo o mundo, que açambarcaram o papel higiénico com medo de que esgotasse.

- Esqui 'indoor' em pleno confinamento -

Confinado assim como todos os espanhóis, um barcelonês de 28 anos filmou-se a si mesmo no começo de abril a tentar subir e descer uma montanha de lençóis na sala de casa.

Num vídeo de 57 segundos, este esquiador amador aparecia a acordar num saco de dormir na sala de estar, para depois subir uma montanha de lençóis brancos com ajuda de um bastão de alpinismo, antes de descer a esquisar. Tudo filmado com uma câmara instalada no tetodeda casa.

- Corona e Lockdown, os novos nomes da moda -

Para "combater os preconceitos" em torno da covid-19, duas mães do sudeste da Índia batizaram os seus filhos, em abril, com os nomes Corona Kumar e Corona Kumari.

Também na Índia, um casal de trabalhadores que ficou bloqueado pela pandemia a milhares de quilómetros de casa, decidiu batizar o seu filho com o nome "Lockdown" (confinamento) para lembrar este período "difícil".

- Chuva de canábis na Terra Santa -

Centenas de pequenos envelopes com canábis caíram do céu em setembro sobre a praça central de Tel Aviv para alegria de alguns pedestres.

Milagre? Na verdade, foi uma iniciativa do grupo "Drone verde", que anunciou na rede de mensagens Telegram a intenção de reproduzir a "chuva de canábis" em outras partes do país. As duas pessoas que pilotavam o drone foram detidas.

- Uma serpente como máscara -

Em setembro, uma pessoa embarcou num autocarro em Manchester com uma serpente píton enrolada no pescoço e no rosto, como se fosse uma echarpe.

"Ninguém se incomodou" até mesmo quando o réptil começou a circular pelo veículo, contou uma testemunha.

A possibilidade de recorrer a máscaras alternativas "não inclui pele de serpente, particularmente se ela continua colada na serpente", informaram as autoridades locais.

- Eleito triunfalmente depois de morto -

Os seus seguidores amavam-no demais para não lhe confiarem um novo mandato: morreu em 17 de setembro de covid-19, mas o prefeito em fim de mandato de uma pequena cidade romena foi reeleito onze dias depois.

No final da votação, os cidadãos foram ao seu túmulo para "cumprimentá-lo" com velas na mão, informou pelo Facebook uma moradora de Deveselu.

- Um "chip" de esterco de vaca -

A Comissão Nacional da Vaca indiana anunciou, em meados de outubro, que desenvolveu um "chip" de esterco de vaca que protegeria os seus usuários das radiações do telefone celular.

"Tudo isso foi demonstrado pela ciência", assegurou o presidente da agência oficial criada no ano passado pelo governo nacionalista hindu de Narendra Modi.

A maioria dos hindus considera a vaca um animal sagrado e alguns acreditam, inclusivamente, que a sua urina e excrementos têm propriedades terapêuticas.

- Certificado sincero -

Um francês de 39 anos, interpelado em pleno toque de recolher, em novembro, escreveu um certificado em que justificava a sua própria deslocação com o seguinte: "partir a cara a um sujeito".

"O certificado foi escrito por ele mesmo com o seu nome verdadeiro na hora de sair de casa", contou o agente da polícia, que lhe impôs multa de 135 euros. "A razão não era válida" para sair de casa.

- A Terra é plana? -

Os "terraplanistas" brasileiros costumam encontrar-se num restaurante em São Paulo, com mesas e cadeiras azuis "como o céu". Sendo minoria, o movimento conta com mais de 11 milhões de adeptos no país, 7% da população, graças às redes sociais, onde se sentem livres para partilhar as suas crenças.

- Preso na cauda -

Um comboio que descarrilou a 2 de novembro em Roterdão (Holanda) aterrou milagrosamente sobre a escultura de uma cauda de baleia gigante que o salvou da catástrofe certa.

Para o arquiteto Marteen Struijs, o metro suspenso no ar é, em si, uma obra de arte.

- "Fucking" muda de nome para "Fugging" -

Com a esperança de se livrar das piadas dos visitantes, os moradores da cidade austríaca de Fucking decidiram no fim de novembro renomear a cidade para "Fugging" a partir de 1º de janeiro de 2021.

Os curiosos costumam tirar fotos em frente a cartazes com o nome da cidade, que em inglês é um palavrão, às vezes em posições comprometedoras, para alimentar as redes sociais.