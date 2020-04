Redfield pediu aos norte-americanos que se preparem nos próximos meses e que tomem a vacina contra a gripe.

"Existe a possibilidade de que o ataque do vírus na nossa nação no próximo inverno seja realmente mais difícil do que o que acabamos de atravessar", declarou Redfield em uma entrevista ao jornal Washington Post publicada na terça-feira à noite.

"Nós teremos a epidemia de gripe e a epidemia de coronavírus ao mesmo tempo", completou.

Os Estados Unidos registam mais de 800.000 casos de COVID-19 desde o início da pandemia, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins, com quase 45.000 mortes, o maior número para um país.

Milhares de milhões de pessoas no mundo receberam instruções para permanecer nas casas nas últimas semanas para tentar evitar o colapso dos sistemas de saúde por uma propagação em larga escala do vírus, altamente contagioso.