Para pessoas saudáveis, ter uma ferida nos pés não é motivo de preocupação, mas para doentes com doenças autoimunes é necessário serem observados e tratados por um médico.

O lúpus é uma doença inflamatória crónica autoimune, isto significa que, ocorre uma produção excessiva de anticorpos contra as próprias células do organismo ou contra proteínas. Existem duas variações principais desta doença, o lúpus cutâneo, que se restringe à pele, e o Lúpus Eritematoso Sistémico (LES), que também atinge outros órgãos, sendo as mulheres as mais afetadas pela doença.

Quando estamos a falar do lúpus eritematoso sistémico (LES), é conhecida a necessidade de cuidados de saúde dos pés, em particular nos casos mais comuns, nomeadamente o desenvolvimento de artropatias inflamatórias, como a artrite reumatóide, que causam um considerável nível de incapacidade ao doente e naturalmente um impacto negativo na sua vida diária e no seu bem-estar em geral.

Entre as deformações articulares corrigíveis dos pés através da cirurgia, é observado frequentemente halux valgos (joanetes), deformações dos dedos e subluxações das articulações metatarsofalângicas e interfalângicas. Estes pacientes normalmente apresentam também deformidades articulares semelhantes nas mãos.

Outros sintomas nos pés devido à artrite é a dor e o inchaço, além de uma maior sensibilidade ao frio, um distúrbio vascular chamado fenómeno de Raynaud, que é bastante comum em pessoas com lúpus. O sistema autoimune ataca os pequenos vasos sanguíneos, causando constrição com a exposição ao frio.

Quando o paciente portador da doença chega à consulta e apresenta este quadro clínico, precisa ter acesso a um amplo conjunto de cuidados específicos com os pés, e ser tratado por especialistas em Cirurgia do Pé.

A medicina e a ciência ainda não encontraram uma cura para o Lúpus, no entanto o tratamento paliativo, quando aplicado de forma adequada, pode controlar e até fazer atenuar alguns dos sintomas da doença.

Um artigo do médico Franz Walter Boensch, especialista em Cirurgia-Geral no Centro Médico do Pé da Clínica Paincare.