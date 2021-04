A primeira unidade é entregue esta quarta-feira, pelas 11h30, nas instalações da SYSADVANCE, na Póvoa de Varzim, onde será possível visitar a linha de produção do SYSVENT OM1, assim se chama o equipamento.

As primeiras 15 unidades já estão prontas a seguir para os hospitais portugueses. No total, vão ser oferecidos 30 unidades às unidades hospitalares, no âmbito do movimento solidário "Todos Por Quem Cuida", que a Ordem dos Médicos constituiu juntamente com a Ordem dos Farmacêuticos e com a Apifarma, explica a Ordem dos Médicos em comunicado.

"Na sequência do cenário adverso que nos acompanha desde o ano passado, surgiu entre a SYSADVANCE e a Ordem dos Médicos um interesse comum no sentido de apoiar e contribuir para minimizar os efeitos desta devastadora pandemia. Fruto deste interesse e preocupação, uma equipa de engenheiros altamente qualificados da SYSADVANCE e um grupo de médicos especialistas em Cuidados Intensivos, indicados pela Ordem dos Médicos, desenvolveram, em tempo recorde, o primeiro ventilador para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI’s), produzido em Portugal – SYSVENT OM1", lê-se na nota.

Foi ainda em 2020 que a SYSADVANCE assinou um protocolo com a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos e a Apifarma, no sentido destes virem a adquirir, através do Fundo Todos Por Quem Cuida, 30 ventiladores, além de algumas unidades oferecidas pela SYSADVANCE, que seriam doados a hospitais do Sistema Nacional de Saúde.

Em janeiro de 2021, o SYSVENT OM1 recebeu a Certificação de Dispositivo Médico, através do organismo notificado SGS Bélgica. Em paralelo foram já concluídas as obras de estruturação de uma linha de produção, adequada às exigentes condições para a produção deste tipo de equipamentos.

"Entendemos este dia como o princípio de um momento muito importante para a ciência e para a medicina portuguesas. O contexto adverso da pandemia acelerou o trabalho em equipa multidisciplinar e mostrou que este caminho pode ajudar a prestar melhores cuidados em saúde aos nossos doentes. O ventilador produzido, e que será agora entregue, tem uma precisão essencial para os doentes críticos, em especial para os que estão em cuidados intensivos e sabemos que será uma mais valia em doentes Covid e não Covid", sublinha o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

"Este será um marco excecional na história da SYSADVANCE, mas certamente também na história da atividade médica em Portugal, no que diz respeito ao seu envolvimento no desenvolvimento de dispositivos médicos. Fechamos hoje um ciclo virtuoso, onde imperou a competência, a tenacidade, o conhecimento e a determinação, para um bem comum", destaca José Vale Machado, CEO da SYSADVANCE.

