"Cabo Verde e Guiné-Bissau receberão os testes e respetivos kits de extração hoje, enquanto o material para São Tomé e Príncipe seguirá em voo que aterrará amanhã. Cada um destes três países receberá lotes de 20.000 testes doados, a partir da reserva estratégica nacional, gerida pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge", informa o Governo em comunicado.

"As entregas serão feitas às autoridades nacionais daqueles países pelas representações diplomáticas portuguesas na Cidade da Praia, Bissau e São Tomé, respetivamente", acrescenta.

"Esta ação insere-se no quadro do compromisso assumido por Portugal no combate à pandemia COVID-19 e na mitigação dos seus impactos, e corresponde à segunda fase do “Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia COVID-19” entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste, promovido pelo Governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Saúde, e de numerosos parceiros nacionais", lê-se na nota.

"A segunda fase do Plano de Ação foi apresentada no passado dia 24 de fevereiro e prevê apoiar os PALOP e Timor Leste, nas áreas de testagem, formação e capacitação, e também no envio de equipamentos de proteção individual e na vacinação", conclui o comunicado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.570.291 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.486 pessoas dos 808.405 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.