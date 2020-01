O que está em causa, “não tem nada a ver com os nossos filhos, são questões técnicas, que já estão a ser resolvidas, e políticas”, acrescentou.

Em declarações aos jornalistas, Joana Ribeiro, presidente da associação de pais, disse estar com o seu “coração apertado, com estas calúnias”, por não ser “uma mãe que deposita filho e vai para casa”.

“A minha filha está internada e eu estou aqui assiduamente, quando não posso estar, está a minha família. A mim nunca me foi proibida a entrada, seja a que hora for”, afirmou.

Joana Ribeiro referiu que sexta-feira foi votado um voto de confiança na atual direção, o que, em seu entender, significa que os pais querem que “a direção técnica continue”.

“Somos todos testemunhas de como tratam os meninos, mas ninguém parece interessado em ouvir-nos. Se a Entidade Reguladora da Saúde decidir encerrar vai ser dramático, mas não vamos desistir”, sustentou.

O advogado e porta-voz dos pais, Sarmento Pais, lembrou que se trata de “uma instituição premiada pela sua humanização e cuidados que tem com os utentes e famílias”.

“A única coisa que os pais querem é manter a direção porque estão satisfeitos, tudo o que havia para corrigir já foi feito e tudo continua a funcionar como sempre”, afirmou, referindo desconhecer de quem partiu a denúncia, “se de um pai ou de algum funcionário que saiu”.

Em comunicado, a unidade de cuidados continuados e paliativos pediátricos – Kastelo garantiu hoje ter já corrigido as “inconformidades” detetadas pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e que a medicação é sempre administrada com prescrição médica.

O Kastelo refere que “apenas uma inconformidade não está implementada na sua totalidade devido à sua complexidade (criação de uma sala separada para a máquina de vácuo)”.

Na reportagem emitida na segunda-feira, a SIC referiu ainda que ao Ministério Público chegou também uma queixa, na qual há relatos de negligência nos cuidados prestados às crianças.

No comunicado, a direção da unidade esclarece que a ERS fez uma vistoria às instalações a 13 de dezembro e que o relatório que “indicava existirem inconformidades, nomeadamente a não existência de um cabeleireiro e podólogo”, lhe chegou às mãos no dia 23.

“As alterações foram todas desenvolvidas, incluindo o cabeleireiro para o qual foi necessário, infelizmente, anular um dos quartos originalmente destinado a acolher duas crianças”, garante a direção, especificando que a ERS deu um prazo de 10 dias para “implementar as referidas inconformidades”.

“No que respeita à medicação, esta é sempre administrada com prescrição médica”, sublinha.

Afirma ainda estar “focada no bem-estar das crianças, desde a sua inauguração, em 2016”, e recorda que “tem obtido apoios diversos no âmbito do mecenato para as suas iniciativas, nomeadamente de enriquecimento de infraestruturas lúdicas e terapêuticas para as crianças com patologia crónica”.

Esta unidade para crianças do distrito do Porto conta desde outubro com 37 camas, 17 de cuidados pediátricos e 20 de ambulatório.