A osteoporose é uma patologia silenciosa que afeta milhões de pessoas, especialmente a população mais idosa. O envelhecimento da população portuguesa é uma realidade, tornando fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos a esta condição. A ocorrência de fraturas compromete não apenas a mobilidade, mas também a independência e o bem-estar dos doentes.

O diagnóstico precoce da osteoporose é crucial, e tanto a sua prevenção quanto o seu tratamento devem ser considerados prioridades. No entanto, um grande número de pessoas continua sem tratamento, mesmo após sofrer fraturas. É imperativo que todos contribuamos para mudar este cenário.

A educação dos doentes, a identificação de fatores de risco e a adoção de hábitos saudáveis – incluindo uma alimentação rica em cálcio e vitamina D, a prática regular de exercício físico e a evicção do tabaco – são estratégias essenciais na prevenção da osteoporose. Além disso, a disseminação de informação sobre as diversas opções terapêuticas disponíveis assume um papel fundamental. Neste momento, e disponíveis em Portugal, temos atualmente tratamentos diários, semanais, mensais, semestrais e anuais, o que significa que, sempre que o médico se encontra perante um doente com indicação para tratamento da osteoporose, deverá naturalmente questionar o doente sob a opção terapêutica que melhor se encaixa nas suas preferências, garantindo assim uma correta adesão ao tratamento, essencial na osteoporose.

É essencial que médicos e outros profissionais de saúde trabalhem em conjunto com os doentes para desenvolver planos de intervenção personalizados, promovendo um envelhecimento saudável e ativo.

Neste contexto, um livro, como é o caso do “Osteoporose: Questões fraturantes”, que aborde a osteoporose de forma prática e acessível, pode constituir uma ferramenta valiosa para os médicos de Medicina Geral e Familiar. Uma estrutura baseada em perguntas e respostas permite que os profissionais acedam rapidamente a informações relevantes para a sua prática clínica. Dessa forma, facilita-se o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da osteoporose, promovendo a capacitação médica.

Em síntese, contribuir para a criação de recursos educacionais, como este livro, constitui um desafio estimulante. Ao apoiar os médicos na sua prática clínica, estamos a garantir que os doentes recebam o melhor cuidado possível – uma missão que se revela verdadeiramente gratificante.

Assim, esperamos que este livro seja difundido e disponibilizado a todos os médicos, contribuindo para uma melhor abordagem e tratamento na área da osteoporose, evitando dessa forma múltiplas fraturas de fragilidade que continuam a ocorrer.