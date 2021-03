A injeção, que consiste nos anticorpos casirivimabe e imdevimabe desenvolvidos pela Regeneron com ajuda financeira do governo dos EUA, também reduziu a duração dos sintomas da doença de 14 para 10 dias no ensaio de fase III em que estiveram incluídos 4.567 participantes, informa a Roche citada por agências de notícias internacionais.

A Roche, que está a produzir o medicamento em fábricas na Califórnia, e a Regeneron esperam vendas de centenas de milhões em 2021 deste medicamento, num negócio que deverá ascender aos 260 milhões de dólares apenas no primeiro trimestre nos Estados Unidos.

Eficaz contra novas variantes

"O número de novas infeções continua a aumentar globalmente com mais de três milhões de casos relatados na semana passada, por isso este cocktail de anticorpos investigacionais pode oferecer esperança como uma potencial nova terapia para pacientes de alto risco, particularmente à luz das evidências recentes que mostram que o casirivimabe e o imdevimabe juntos mantêm atividade contra principais variantes emergentes", disse o diretor médico da Roche, Levi Garraway.

Segundo o comunicado da Roche e Regeneron, os laboratórios produzir mais de 2 milhões de doses anualmente.

O cocktail, cujos dados mostraram ter sido eficaz contra várias variantes, tem aprovação de emergência nos Estados Unidos e foi autorizado na Europa para uso em pacientes não hospitalizados.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu esse tratamento quando foi infetado com COVID-19.

