“Se esta situação continuar da forma em que está, em que as pessoas estão a entrar em ‘burnout’, ou estão em pré ‘burnout’, e hoje isto foi notório, é óbvio que estas pessoas têm duas soluções: ou se retiram para tentarem recuperar da situação que as está a afetar, ou continuam a trabalhar para tentar fazer o melhor possível pelos doentes”, contou.

Questionado se o atendimento aos doentes está em causa, Miguel Guimarães defendeu que “é evidente que uma pessoa quando está em ‘burnout’ não tem as mesmas capacidades e a probabilidade de cometer um erro ou de falhar em alguma situação é sempre maior”, uma situação que, disse, “nenhum [profissional] quer que aconteça”.

“Esta situação também põe em causa a direção clínica do hospital, porque é obrigação de um diretor clínico, mesmo perante a própria ordem dos médicos zelar por aquilo que são as regras éticas e deontológicas dos seus profissionais e zelar também aquilo que são as boas práticas”, apontou Miguel Guimarães.

Presente na reunião estiveram também os presidentes do Sindicato Independente dos Médicos, José Carlos Almeida, e do Sindicato dos Médicos da Zona Centro, Noel Carrilho, que no final da reunião contaram que “a situação se arrasta há meses” e já provocou baixas.

“Temos mais que um colega que já teve de colocar baixa, precisamente por se sentirem em situação de ‘burnout’ e mais se seguirão se esta situação continuar. [Foram] Dois colegas, mas vários assumiram que se sentem, dentro da definição ‘burnout’ que os médicos conhecem bem, que estão nessa situação e mantêm-se a trabalhar pelo bem dos seus doentes. O serviço não pode ficar desprovido, mas isto não é situação que se possa manter”, especificou Noel Carrilho.

José Carlos Almeida que considerou a situação “extremamente grave” explicou também que a diretora do serviço, presente no início da reunião, “não assistiu, porque não quis assistir”, ao debate, uma vez que, segundo disse, “foram-lhe dadas todas as condições para assistir individualmente, não com o advogado, porque poderia ser entendido pelos colegas como algo intimidatório”.