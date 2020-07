De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 51.072 casos de infeção confirmados e 1.735 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde continua a haver mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 26.067 casos, mais 128 do que na véspera, ou seja, 63% das novas infeções.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,5% (passou de 1.727 para 1.735) e o de casos confirmados de 0,4% (de 50.868 para 51.072).

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 26.067, seguida pela região Norte (18.675, mais 51 casos), a região Centro (4.439, quatro novos casos). O Algarve tem mais cinco casos (883), e o Alentejo tem 734 casos, mais 17 do que no dia anterior.

Nos Açores, contam-se 168 casos, mais um do que na quinta-feira, e a Madeira mantém os 106 casos.

A região Norte continua a registar o maior número de mortes (828), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (604), o Centro (252), Alentejo (21), Algarve (15) e Açores (15).

Segundo o boletim que retrata a situação epidemiológica da infeção pelo novo coronavírus no país, as oito mortes a mais contabilizadas hoje ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de pessoas internadas é de 381 nas últimas 24 horas, (menos 21 do que na quinta-feira) enquanto nos cuidados intensivos estão agora 41 pessoas (menos uma).

Os dados indicam que do total das vítimas mortais, 868 são mulheres e 867 são homens.

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.163), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (337), entre 60 e 69 anos (154) e entre 50 e 59 anos (55). Há ainda 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.471), depois entre 30 e 39 anos (8.338), 20 e 29 anos (7.819), 50 a 59 anos (7.735), seguida das pessoas com mais de 80 anos (5.827).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 35.757 pessoas e 1.650 aguardam resultado laboratorial.

O número de doentes dados como recuperados da covid-19 aumentou nas últimas 24 horas para 36.483, mais 343, um número superior ao de novos casos (204).

A pandemia provocada pela covid-19 provocou a morte de pelo menos 673.909 pessoas e infetou 17.352.910 em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP)com base em dados oficiais.