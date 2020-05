Até 18 de maio, foram registados 40.902 casos em que a COVID-19 foi apontada como causa provável de morte na certidão de óbito, de acordo com as estatísticas atualizadas do ONS.

Esses balanços são sempre superiores aos do Ministério da Saúde, que conta apenas as mortes de pessoas que deram positivo para a COVID-19 e que totalizaram 34.796 até segunda-feira.

Em ambos os casos, o Reino Unido é o país mais atingido da Europa e o segundo no mundo, apenas atrás dos Estados Unidos.

Os dados do ONS mostram uma diminuição nas mortes por coronavírus em comparação com a semana de 1º de maio, reforçando a afirmação do governo de que o país superou o pico da epidemia.

No entanto, as mortes em casas de repouso estão a cair a uma taxa mais lenta do que na população em geral: o número total de mortes em casas de repouso em Inglaterra e País de Gales é agora 9.975.