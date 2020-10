No total, segundo aquele organismo, foram administradas 18.100 vacinas na população considerada prioritária, como residentes em lares de idosos, profissionais de saúde e do setor social que prestam cuidados e grávidas.

"Os utentes com 65 e mais anos foram os mais vacinados, com 11.361 vacinas gratuitas, seguidos dos utentes com idade entre 60 e 64 anos", refere a ARSC, em comunicado enviado à agência Lusa.

Na semana entre 05 e 11 de outubro foi administrado o maior número de vacinas, 7.584, representando 42% do total de vacinas, acrescenta a nota.

A região Centro apresenta uma taxa de cobertura total da vacinação contra a gripe sazonal de 10,2 por 1.000 inscritos, "o que corresponde a 5,5% do total de 328.742 vacinas adquirido pela ARSC".

Segundo a ARSC, nesta primeira fase de vacinação foram disponibilizadas 23.793 vacinas.

A segunda fase da vacinação contra a gripe sazonal terá início na segunda-feira, prolongando-se até final do ano para outros grupos de risco, pessoas com 65 ou mais anos e portadores de doenças crónicas.