As eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Farmacêuticos (OF) realizam-se no sábado, mas o sufrágio iniciou-se a 10 de janeiro, com a disponibilização da plataforma para votação eletrónica e dos boletins de voto por correspondência, adianta a Ordem em comunicado.

Os farmacêuticos Helder Mota Filipe (Lista A) e Franklim Marques (Lista B) encabeçam as duas listas candidatas aos órgãos nacionais e um deles substituirá a bastonária Ana Paula Martins, que ocupa o cargo desde 2016.

A nível regional, registam-se também duas listas candidatas a cada uma das Secções Regionais.

Na Secção Regional do Centro estão a sufrágio as listas lideradas por Anabela Mascarenhas (Lista C) e Paulo Fonseca (Lista D), enquanto Félix Carvalho (Lista E) e Célia Alves da Silva (Lista F) lideram as listas à Secção Regional do Norte.

Segundo o comunicado, na Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, que integra os delegados regionais da Madeira e dos Açores, candidatam-se à presidência da direção os farmacêuticos Luís Lourenço (Lista G) e Sérgio Joaquim (Lista H).

O ato eleitoral inclui ainda a escolha dos membros dos Conselhos dos Colégios de Especialidade da OF, com duas listas candidatas aos Colégios de Especialidade de Farmácia Comunitária – lideradas pelas farmacêuticas especialistas Carolina Mosca (Lista L) e Maria Isabel Sanches (Lista M) – e de Análises Clínicas e Genética Humana – encabeçadas por Leonor Correia (Lista I) e Gizela Santos (Lista J).

Tanto o Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar como o Colégio de Especialidade de Indústria Farmacêutica, apresentam apenas uma lista candidata aos respetivos Conselhos, lideradas por João Ribeiro (Lista N) e Paula Teixeira (Lista O), respetivamente.

Apenas o Colégio de Especialidade de Assuntos Regulamentares não registou qualquer lista candidata, pelo que o Conselho vigente assegura o seu funcionamento até ao agendamento do respetivo ato eleitoral, refere a OF.

As Mesas de Voto abrem às 10:00 de sábado, nas sedes das secções e delegações Regionais da OF, em Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal e Angra do Heroísmo, onde os 14.402 farmacêuticos poderão votar até cerca das 20:00.

Após o encerramento das Mesas de Voto, a Assembleia Geral de Apuramento irá proceder à contagem dos votos expressos pelos farmacêuticos nas diferentes modalidades de voto disponibilizadas pela OF (presencial, por correspondência e eletrónica).

Os resultados oficiais das eleições para os Órgãos Sociais da OF no triénio 2022-2024 devem ser conhecidos na madrugada de domingo.