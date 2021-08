O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que existem agora 838 pessoas internadas em enfermaria, menos 28 do que no dia anterior, e 186 pessoas em unidades de cuidados intensivos, menos oito em relação à atualização de dados anterior.

A maioria dos novos casos registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.075 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Segue-se a região Norte, com 878 novos casos.

No que diz respeito aos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo registou nove das 17 mortes, seguindo-se o Norte (quatro), Alentejo (dois), Centro (um) e Algarve (um). As regiões autónomas da Madeira e Açores não registaram qualquer óbito no último dia.

Os dados da DGS revelam ainda um total de 3.232 recuperados da covid-19, elevando o total para 923.510.

O número de recuperados superior ao total de novos casos diários baixou o número de casos ativos para 44.018, menos 628 do que os registados na sexta-feira.

Existem agora 63.939 contactos em vigilância, menos 4.019 do que no dia anterior.

Do total de 984.985 casos confirmados desde o início da pandemia em Portugal, 452.628 são homens, 531.688 são mulheres, havendo 668 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática, explica a DGS no boletim.

As faixas etárias entre os 20 e os 59 anos são as mais representativas no total de infeções confirmadas.

Quanto ao total de óbitos desde o início da pandemia, 9.163 foram homens, 8.294 mulheres.

Em ambos os géneros, a faixa etária acima dos 80 anos representa a grande maioria dos óbitos registados.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.268.017 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Press com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.457 pessoas e foram registados 984.985 casos de infeção, segundo a DGS.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.