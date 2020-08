"A partir de 1 de setembro, os cidadãos estrangeiros não poderão entrar no território da Hungria. Os cidadãos húngaros que voltarem do estrangeiro deverão passar por uma quarentena de 14 dias ou apresentar dois testes negativos" de contágio, informou o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Gergely Gulyas.

Portugal registou mais seis mortes associadas à COVID-19 e 401 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado.

De acordo com os dados da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-se em Portugal 57.074 casos de infeção e 1.815 mortes.