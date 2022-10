“Saúde Íntima. Sem Tabus” era o tema da talk promovida pela Lactacyd que teve lugar na semana passada em Lisboa. A conversa, que teve lugar no mês da Higiene Íntima, contou com a participação das três embaixadoras da marca: a apresentadora de televisão Catarina Furtado, a atriz e psicóloga Carla Andrino e a influenciadora digital Liliana Filipa. Naquela que foi uma das ações promovidas pela marca de cuidados ginecológicos para a higiene íntima feminina de uso diário, o objetivo era muito simples: fomentar o diálogo sobre o acesso à informação acerca dos cuidados de higiene íntima, os problemas mais comuns que afetam as mulheres e como esta temática continua a ser um assunto tabu na educação atual.

Tendo em conta que, em pleno século XXI, muitas jovens e mulheres adultas ainda sentem vergonha em falar sobre a sua vida íntima, Catarina Furtado considera “absolutamente fundamental que se comece a tratar por tu temas que sempre estiveram afastados do quotidiano normal e remetidos para uma gaveta de tabu” e que só através do diálogo é que é possível desmistificar temas relacionados com a intimidade e do corpo feminino. “Porque viemos numa sociedade patriarcal e machista e temos de verbalizar isso mesmo para que homens e mulheres possam combater este estado que só traz insatisfação. Não é possível que não utilizemos em liberdade todo o nosso potencial. E tem obviamente também a ver com a não existência de uma efetiva igualdade de género. Quanto menos a mulher tiver a noção de que a autonomia corporal é um direito, tal como existem os direitos sexuais e reprodutivos, mais o controlo está nas mãos masculinas”, refere em entrevista ao SAPO Lifestyle.

A fundadora e presidente da associação sem fins lucrativos ‘Corações com Coroa’ tem tido um papel ativo em torno deste tema. Em 2020 lançou o livro "Adolescer é fácil#sóquenão", onde um dos capítulos se centrou precisamente na importância do autoconhecimento e do autocuidado feminino, dois elementos fundamentais para uma vida mais saudável e feliz. “Reconheço que quanto mais cedo as meninas perceberem como funciona o seu próprio corpo - e aliando sempre os conceitos de autonomia corporal e consentimento - com maior segurança irão conseguir poder ser donas das suas próprias escolhas e destinos.”

créditos: João Maria Catarino

Tendo em conta que a educação é uma ferramenta poderosa para criar gerações mais informadas, preparadas e empoderadas, a apresentadora de televisão frisa ainda a importância das instituições escolares e a sua função educativa neste contexto em concreto, destacando a importância da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. “Tem de haver uma formação específica e atualizada que vá ao encontro das necessidades dos nossos jovens e quanto mais informados estiverem, menos riscos correm, não só ao nível das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez adolescente, mas também de desvirtuar valores como o respeito que desencadeiam a violência no namoro, o não consentimento, o assédio, o bullying e a não aceitação em relação, por exemplo, à orientação sexual”, diz, sem esquecer o envolvimento dos pais que, cada vez mais, devem falar abertamente e sem receios com os filhos sobre estas temáticas. “Há medos que não têm fundamento da parte de alguns pais, na minha opinião. Eu ando pelo país todos a fazer palestras nas escolas secundárias e ouço muitos desabafos dos adolescentes que se sentem totalmente sozinhos com as suas angústias. Temos de atuar para não hipotecar uma geração inteira. Falar da intimidade e do corpo é um caminho muito importante para se ter uma saúde mental sã.”

Mas se esta é uma realidade para milhares de meninas e jovens mulheres, Liliana Filipa tem tomado medidas para que o mesmo não aconteça com os seus filhos. Consciente de que nem sempre é fácil para muitos pais e educadores falar sobre temas ligados ao sexo feminino, a influenciadora digital acredita que se têm dados passos importantes para que a vergonha dê lugar a conversas francas onde se possam tirar dúvidas, especialmente entre as gerações mais novas, e dá o seu exemplo pessoal.

“Cresci e vivi só com a minha mãe e ela nunca teve problemas em abordar este tipo de temas. Sempre tratou a higiene íntima com normalidade e abertura. Desde cedo que me explicou a importância de fazê-lo, comprava-me os produtos adequados e foi um hábito que levei para a vida”, afirma sobre este estilo parental que tem procurado adotar na educação dos seus dois filhos, Ariel e Santi. “Como mãe, acredito que o exemplo conta muito, os nossos filhos seguem os exemplos que têm em casa e se em casa estes temas da higiene íntima, ou outros, forem abordados com descomplicação, serão certamente jovens e adultos de mente mais aberta e com menos tabus no futuro.”

créditos: João Maria Catarino

Mais do que ‘executar’ e ‘cuidar’ da higiene íntima, Liliana Filipa considera fundamental que verbos como ‘ensinar’ e ‘vigiar’ também façam parte da rotina dos mais novos, explicando-lhes quais os passos que devem seguir para uma rotina de higiene íntima correta e reforçar a importância da utilização produtos adequados. Por esse motivo incorporou, desde cedo, esta tema na educação da filha Ariel, de quatro anos. “Comecei a mostrar-lhe a importância da higiene íntima logo após o desfralde. A Lactacyd tem um produto específico para meninas a partir dos três anos. Explico-lhe sempre o porquê das coisas e respondo sempre às perguntas dela com a maior honestidade”, refere.

Apesar de a higiene íntima feminina ser vista como um tema exclusivo da mulher, Liliana Filipa considera muito importante que temas como estes também façam parte da educação dos rapazes e adolescentes. Mais do que quebrar mitos, esta é uma forma de educar para a igualdade. “Quero que o Santi saiba falar sobre higiene íntima feminina, não quero que seja um tema incómodo para ele, pois no futuro pode vir a ser o cuidador de uma menina e, obviamente, quero que ele saiba a importância destes temas. Assim como a minha mãe fez com o meu irmão”, colmata.

Recorde-se que evento também serviu para assinalar a parceria firmada entre a Lactacyd e a Associação Corações com Coroa que tinha como objetivo ajudar o movimento #TodasMerecemos, que promove o acesso à informação acerca da emancipação da mulher. Durante o mês de julho e agosto, 1% das vendas dos produtos da marca reverteram a favor da associação, tendo sido entregue um cheque no valor de 7.700€.