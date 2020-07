A medida preventiva, segundo a autarquia, resulta da análise realizada à evolução do número de casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 na região do Alentejo e, em especial no concelho de Moura, e como forma de "salvaguardar a segurança e saúde da população mais vulnerável à doença".

"Findo este período de suspensão, será realizada uma nova avaliação da situação epidemiológica, por forma a serem adotadas as medidas que se entendam mais adequadas no tocante à retoma das habituais visitas aos utentes" das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), lê-se num comunicado divulgado hoje pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

As visitas aos utentes dos lares de Moura estão suspensas desde o dia 06 deste mês.

O concelho conta, segundo dados fornecidos hoje pelo município à Lusa, com duas dezenas de casos ativos de covid-19 nas localidades de Moura, Amareleja, Póvoa de S. Miguel e Santo Aleixo da Restauração.

O concelho de Moura está localizado perto de Reguengos de Monsaraz (distrito de Évora), onde foi detetado um surto de covid-10 num lar, em 18 de junho, e que já provocou 17 mortos.

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico de Reguengos de Monsaraz, hoje divulgada, o número de casos ativos do surto baixou para 95, incluindo 44 utentes e 15 funcionários do lar, além de 36 pessoas da comunidade, tendo sido registados os primeiros 21 utentes curados.

Portugal contabiliza pelo menos 1.689 mortos associados à covid-19 em 48.636 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).