Numa nota para fazer um ponto de situação sobre os efeitos da covid-19 na instituição, a PSP sublinha que 185 elementos já regressaram ao serviço após terem sido infetados, 1.172 depois de terem apresentado um resultado negativo no teste de diagnóstico e 80 que se encontravam a acompanhar familiares ou outros dependentes.

No total e desde o início da pandemia, regressaram ao serviço 1.437 elementos da PSP, entre polícias e técnicos sem funções policiais,

Esta força de segurança refere que, na sequência da priorização garantida pelo Ministério da Saúde ao pessoal da PSP, o número médio de dias de quarentena até à realização do teste de despistagem é de quatro dias, “condição de grande relevo para garantir a adequada proteção” e manter “a capacidade operacional”.

A PSP indica também que "conta permanente" com o apoio do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa do Instituto Nacional de Emergência Médica na realização de testes à covid-19 ao pessoal com funções nesta polícia.