"É de lamentar que o Ministério da Saúde não permita que os médicos que vão fazer as suas provas em junho vejam o título reconhecido desde abril, altura em que teriam terminado o seu percurso, interrompido pela pandemia", lê-se numa nota de imprensa hoje divulgada pela Ordem dos Médicos (OM).

Ainda assim, a OM aplaudiu a medida que vai permitir reagendar as provas de avaliação final do Internato Médico ainda durante o mês de junho, "reforçando-se o sistema de saúde com mais médicos especialistas, bem como a retoma dos concursos que vão permitir a progressão na carreira médica".

A entidade realçou que já tinha alertado o Secretário de Estado da Saúde para o impacto negativo que a manutenção do congelamento dos exames e concursos médicos representa para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que foi "na sequência" desse aviso que "o Ministério da Saúde decidiu reverter esta decisão".

Na mesma nota de imprensa, o bastonário da OM, Miguel Guimarães, sublinhou que "a pandemia obrigou a reajustamentos a todos os níveis e em todos os setores da sociedade", pelo que a Ordem não tinha "a expectativa de que as provas finais do internato ou que os concursos fossem uma exceção".