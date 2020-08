O Hospital de Vila Franca de Xira, com 41 pessoas infetadas com COVID-19, pediu ontem o encaminhamento temporário de doentes que chegam às urgências desta unidade através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para outros hospitais.

"O Hospital de Vila Franca de Xira informa que não se registaram novos casos de COVID-19", refere fonte da unidade numa nota enviada ao SAPO Lifestyle esta quinta-feira. "Relativamente ao estado clínico dos doentes, continuam a existir três doentes internados a inspirar cuidados, devido à idade avançada e às patologias graves existentes que estão na origem dos internamentos. Os restantes doentes mantêm-se clinicamente estáveis e os profissionais encontram-se em isolamento no domicílio", acrescenta o comunicado. O Hospital de Vila Franca de Xira, com 41 pessoas infetadas com COVID-19, pediu ontem o encaminhamento temporário de doentes que chegam às urgências desta unidade através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para outros hospitais. "O Hospital Vila Franca de Xira [distrito de Lisboa] solicitou […] o encaminhamento dos doentes orientados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para serviços de urgência de outras unidades hospitalares", explicita a informação enviada à agência Lusa pela unidade hospitalar. A mesma informação acrescenta que a medida é "temporária" e "decorre da necessidade de garantir resposta nos serviços de internamento que, atualmente, se encontram com capacidade limitada". Continuar a ler Contudo, o serviço de urgência do hospital "mantém-se disponível aos utentes que se desloquem pelos próprios meios". O Hospital de Vila Franca de Xira registou ontem 19 doentes e 23 trabalhadores contagiados com o SARS-CoV-2, disse à Lusa fonte hospitalar. A existência deste surto foi divulgada na terça-feira. "O Hospital Vila Franca de Xira informa que realizou um total de 290 testes de despistagem à COVID-19 à população hospitalar, destes registaram-se 238 resultados negativos, entre colaboradores e doentes. Com teste positivo foram identificados 19 doentes internados e 23 profissionais", adianta fonte hospitalar, em nota enviada à Lusa. A mesma fonte refere que se registou, entretanto, um óbito, um "doente de 90 anos que sofria de múltiplas patologias graves associadas", e que se encontram três doentes internados que "inspiram mais cuidados devido à idade avançada". A mesma fonte acrescenta que, para proteção dos doentes e dos profissionais, o Hospital de Vila Franca de Xira vai manter o reforço das medidas de segurança e higienização implementadas, onde se inclui a suspensão da presença de acompanhantes no serviço de Medicina Interna.