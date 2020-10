Num comunicado divulgado na rede social Facebook, a Câmara de Tondela dá conta da existência de "um foco de infeção numa estrutura residencial na vila do Caramulo", uma situação que "está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde e Segurança Social" e conta com o acompanhamento da Proteção Civil municipal.

"Além deste foco, dado o agravamento da situação em todo o país, nos últimos tempos, existem outros em estruturas desportivas (com cinco casos identificados, todos eles provenientes de outros territórios, mas que maioritariamente frequentam os estabelecimentos de ensino do concelho), por isso, com impacto nas escolas locais", acrescenta.

A autarquia refere ainda que, "não sendo de momento em número significativo, tem havido aumentos de casos na comunidade".

Neste âmbito, reitera "a importância de que sejam reforçadas as necessárias medidas de prevenção, nomeadamente o uso da máscara, o distanciamento social, a higienização constante das mãos e o respeito da etiqueta respiratória".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos e quase 39 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.149 pessoas dos 95.902 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.