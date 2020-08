“Estamos no fim da fase aguda da epidemia, estamos a entrar numa fase de consolidação, por isso, estamos a reforçar algumas estratégias que nos vão permitir tentar parar a epidemia e aproveitamos também para reforçar o sistema que poderá nos permitir responder com eficácia uma próxima vez que tivermos uma epidemia ou uma outra emergência no país”, afirmou Anne Marie Ancia.

Nas últimas 48 horas, em 109 testes realizados, não se registou qualquer caso positivo do novo coronavírus, mantendo-se as infeções acumuladas em 892 e 15 vítimas mortais. Apenas um caso positivo foi registado no sábado.

A OMS defende, por isso, a estratégia de “busca ativa” como “melhor solução para aproveitar os recursos disponíveis” de luta contra a doença.

“Neste momento, estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde no desenvolvimento de uma estratégia de busca ativa de casos de COVID-19 na comunidade. Para nós é a melhor forma de usar os recursos limitados disponíveis para lutar contra a COVID-19″, sublinhou a responsável.