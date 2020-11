Os dados oficiais disponibilizados indicam 18.662 novos casos diários de covid-19 e o total de casos confirmados no Reino Unido ascende agora a 1.512.045.

Hoje, foi anunciado que o primeiro-ministro britânico vai aliviar as medidas restritivas de combate à pandemia no Natal para facilitar as reuniões familiares, numa altura em que se anuncia um reforço de três mil milhões de libras para o serviço de saúde.

O alívio das restrições foi confirmado por Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, segundo a agência EFE.

Johnson deve detalhar na segunda-feira o seu plano para voltar a instaurar um sistema de três níveis de restrições a partir de 02 de dezembro, quando terminam as medidas de confinamento decretadas em 05 de novembro.

Na próxima semana, deve também ser anunciado um financiamento suplementar de três mil milhões de libras (3,36 mil milhões de euros) para ajudar o Serviço Nacional de Saúde britânico a ultrapassar o impacto da pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado.