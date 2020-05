O aumento é inferior às 377 mortes registadas na quinta-feira relativamente ao dia anterior, e reflete a tendência constante de redução da mortalidade observada desde meados de abril.

Desde quinta-feira foram diagnosticados mais 2.095 infetados, contribuindo para os 271.222 casos de contágio verificados até agora no Reino Unido.

Embora se mantenha no segundo nível mais alto de uma escala de cinco relativamente à situação da pandemia no país, o governo britânico está a preparar-se para passar à segunda fase do fim do confinamento na segunda-feira, com a reabertura parcial de escolas primárias.

O alívio inclui o encontro de grupos de até seis pessoas em parques ao ar livre, incluindo para piqueniques e churrascos, e em jardins privados, mas mantendo o respeito pelo distanciamento social.