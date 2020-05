De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Unicef, entre outras, a vacinação de rotina está perturbada em 68 países, o que poderá afetar cerca de 80 milhões de crianças com menos de um ano.

Desde março que o funcionamento de serviços de vacinação foi interrompido a uma escala inédita desde que se generalizaram os programas de vacinação em todo o mundo, na década de 1970.

As organizações olharam para os dados de 129 países e concluíram que em 53% dos casos se verificaram perturbações moderadas a severas, chegando mesmo à suspensão total da vacinação durante os meses de março e abril, coincidindo com a expansão mundial do novo coronavírus, que provoca a doença COVID-19.

Muitas razões levam a que as crianças não estejam a ser vacinadas, desde a relutância dos pais com receio de sair de casa por medo de contágio ou confinados por causa da pandemia à falta de profissionais de saúde nos serviços por causa das restrições às viagens, por estarem destacados para outros serviços ou falta de equipamentos de proteção individual.

Outro fator que perturba a vacinação é o atraso nas entregas de vacinas, cujo transporte está sujeito a perturbações por causa de medidas de restrição de movimentos e ao transporte aéreo.