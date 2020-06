As medidas fazem parte de um conjunto de determinações da câmara constantes num despacho que prolonga o estado de alerta no concelho até ao dia 06 de julho, estabelecendo as normas a cumprir para evitar a propagação da pandemia de covid-19 durante o período de desconfinamento.

A colocação de sinalética com sugestões de trajetos pedonais de sentido único será a primeira medida a aplicar pela autarquia, no distrito de Leiria, que pretende “evitar o cruzamento de pessoas durante os percursos pedestres no interior das muralhas” da sede do concelho.

Trata-se “não de uma imposição”, mas sim de “uma sugestão de trajeto para os turistas” que visitam a vila, tendo em conta “as medidas de distanciamento social que todos devem seguir”, explicou a câmara num comunicado.

A sinalética será colocada na próxima semana em simultâneo com um mapa de percursos já definido, com duas entradas e duas saídas diferenciadas, e assinalando o sentido de circulação nas ruas.

Até ao final do mês a câmara prevê instalar, na entrada da vila de Óbidos, um mecanismo de contagem “em tempo real” de todas as pessoas que entram e saem do perímetro muralhado, onde, de acordo com o despacho, o limite máximo será de 875 pessoas em simultâneo.