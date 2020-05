O Egito é o país com mais mortos (659) e tem 13.484 casos, seguindo-se a Argélia, com 561 mortos e 7.377 infetados.

A África do Sul é o terceiro com mais mortos (312), continuando a ser o país do continente a registar mais casos de covid-19, com 17.200 infetados.

Marrocos totaliza 193 vítimas mortais e 7.023 casos, a Nigéria tem 192 mortos e 6.401 casos, enquanto o Gana tem 31 mortos e 6.096 casos.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções, com 1.038 casos, e regista quatro mortos.

Cabo Verde tem 335 infeções e três mortos e São Tomé e Príncipe regista 251 casos e oito mortos.

Moçambique conta com 145 doentes infetados e Angola tem 52 casos confirmados de covid-19 e três mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 719 casos positivos de infeção e sete mortos, segundo o África CDC.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 320 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

o primeiro caso de covid em África surgiu no Egipto em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro da África Subsaariana, em 28 de fevereiro.