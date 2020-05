O Egito é o país com mais mortos (630) e tem 12.229 casos, seguindo-se a Argélia, com 548 mortos e 7.019 infetados.

A África do Sul tornou-se o terceiro com mais mortos (264), continuando a ser o país do continente com mais casos de covid-19, com 15.515 infetados.

Marrocos totaliza 192 vítimas mortais e 6.870 casos, a Nigéria tem 182 mortos e 5.959 casos, enquanto o Gana tem 29 mortos, mas é o quinto país com mais casos (5.735).

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções, com 990 casos, e regista quatro mortos.

Cabo Verde tem 328 infeções e três mortos e São Tomé e Príncipe regista 240 casos e sete mortos.

Moçambique conta com 137 doentes infetados e Angola tem 48 casos confirmados de covid-19 e dois mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 522 casos positivos de infeção e seis mortos, segundo o África CDC.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 313.500 mortos e infetou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.