Ainda segundo a Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLTV), entre os casos ativos, 54 são utentes do MHAS Centro Geriátrico e 22 são funcionários.

Nove residentes do lar de Setúbal estão internados.

Na segunda-feira tinha morrido outro utente do MHAS Centro Geriátrico.

De acordo com a atualização da situação nos lares enviada à Lusa pela ARSLTV, no Lar de São José, no Barreiro, onde quatro utentes morreram nas duas últimas semanas, continuam a registar-se 32 casos ativos de COVID-19, 27 dos quais residentes e cinco funcionários, estando três utentes internados (menos um do que na segunda-feira).

O surto no Lar de São José foi detetado no início do mês e contabilizou no total 52 casos positivos (38 em residentes e 14 em trabalhadores).

No Lar de Nossa Senhora da Luz, em Torres Vedras, continuam também a existir 71 casos ativos (48 residentes e 23 funcionários), estando 20 utentes internados (menos um do que na segunda-feira).