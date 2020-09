O coordenador da Área de Pesquisa de Infeções Respiratórias Agudas no CISM, Nelson Tembe, avançou, em declarações à emissora pública Rádio Moçambique (RM), que a pesquisa vai ser realizada a partir do próximo mês em profissionais de saúde.

"Vamos ver se esta vacina vai diminuir a severidade e a incidência da COVID-19. Pode ser que o resultado seja positivo", afirmou Nelson Tembe.

O investigador referiu que estudos realizados noutros países revelaram que vacinas desenvolvidas para o combate à tuberculose podem produzir resultados satisfatórios contra o novo coronavírus.

"É uma vacina contra a tuberculose, mas existe a possibilidade de ter um efeito positivo no combate à COVID-19", declarou.

O CISM já reuniu todas as condições para o arranque do estudo em outubro, faltando apenas as necessárias autorizações por parte das autoridades competentes.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, Moçambique registou um total de 4.207 casos, 26 óbitos e 2.370 pessoas são dadas como recuperadas, segundo as últimas atualizações.