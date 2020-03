O mesmo se passa com quem está internado nos hospitais. “Eu sou responsável por um hospital geriátrico, onde estão pessoas idosas internadas, e tenho sentido uma enorme compreensão das pessoas”, contou Caldas de Almeida.

“É evidente que lhes custa, que lhes dói, mas as pessoas percebem que estamos numa situação de perigo e estamos a fazer isto pela sua própria segurança”, sublinhou o geriatra, aconselhando as pessoas que têm possibilidade para usar as novas tecnologias para matar a saudade.

O presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, António Leuschner, também destaca a importância das novas tecnologias para atenuar a solidão, mas adverte que “a população mais velha ainda tem um baixo nível de infoliteracia”.

“Não vamos esperar que todos adiram a isso”, disse o psiquiatra, advertindo que “é muito importante” a sociedade estar atenta aos idosos: “estamos a falar de 20% da população”, muitos deles já reformados, “com redes sociais muito empobrecidas e que, nesta situação, estão mais facilmente abandonáveis”.

Para António Leuschner, vive-se uma situação de “difícil decisão”: “Por um lado, há uma necessidade de os proteger, por outro lado há o risco de os abandonar”.

“Portanto, como é que vamos sair disto? Vamos naturalmente ter de encontrar compromissos, não abandonando as pessoas, garantindo que, por exemplo, as que vivem em instituições não são deixadas para trás, no sentido de não haver sobre elas um investimento que infelizmente às vezes acontece mesmo em situações sem ser de crise pandémica”, vincou.

Por outro lado, é preciso garantir que essas pessoas não estejam sujeitas a um risco de contágio maior do que aquele que será desejado em pessoas frágeis.

“Se o risco de contágio é muito dependente da proximidade social e as recomendações que são feitas é diminuir os contactos sociais nós não podemos transformar isso numa palavra de ordem para o isolamento, para a solidão”, que acarretam a depressão e em algumas situações acentua a curva do declínio que muitas vezes leva à demência, advertiu.

Por isso, defendeu, as pessoas mais velhas que estejam em condições de estar fora de instituições devem quando possível manter-se nas suas casas, mas isto vai exigir um esforço acrescido das respostas.

“Temos que acentuar o interesse e o empenho em manter essas pessoas vivas, com vontade de viver, com bem-estar social”, disse, defendendo uma partilha de responsabilidade entre os setores da saúde e social na prestação de cuidados nos domicílios, nos lares e outras instituições.

“Temos que evitar que esta guerra que estamos envolvidos com o coronavírus dê azo a mais vítimas e que, com as nossas atitudes não muito pensadas, possamos causar alguns danos colaterais”.

